Бывшая жена Потанина потребовала у него компенсацию в 215 миллиардов рублей
Бывшая жена президента «Норильского никеля» Владимира Потанина Наталья Потанина направила в суд иск о взыскании с бизнесмена компенсации в размере 215 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исковое заявление.
Потанина просит суд «произвести раздел совместно нажитого имущества», а именно 15249 акций компании «КМ Инвест» — бывшей совместной компании Потанина и Михаила Прохорова, на которую были оформлены «Норильский никель», «Интеррос» и другие их совместные активы. Свою долю она оценила почти в 215,3 миллиарда рублей.
В иске указано, что акции «КМ Инвест» принадлежали непосредственно Потанину, поэтому, согласно Семейному кодексу, должны считаться совместной собственностью.
Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.