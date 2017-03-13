Бывшая жена Потанина потребовала у него компенсацию в 215 миллиардов рублей

Потанина просит суд «произвести раздел совместно нажитого имущества», а именно 15249 акций компании «КМ Инвест» — бывшей совместной компании Потанина и Михаила Прохорова, на которую были оформлены «Норильский никель», «Интеррос» и другие их совместные активы. Свою долю она оценила почти в 215,3 миллиарда рублей.

Бывшая жена президента «Норильского никеля» Владимира Потанина Наталья Потанина направила в суд иск о взыскании с бизнесмена компенсации в размере 215 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исковое заявление.

Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.

Владимир и Наталия Потанины развелись в феврале 2014 года после 31 года брака. В заявлении о разводе Потанин указывал, что брак фактически распался в 2007 году.

В ходе разбирательств о разделе имущества Владимир Потанин представил суду перечень имущества, приобретенного «в период брака до распада семьи и раздельного проживания»; туда не попали его крупнейшие активы — «Норильский никель» и курорт «Роза Хутор».

Суд разделил недвижимое имущество Потаниных, отдав бизнесмену квартиру в Скатертном переулке в центре Москвы и часовню в подмосковной деревне Аносино, а его бывшей жене — компенсацию за долю в квартире, земельные участки и дома в Подмосковье.

Наталия Потанина пыталась через суд добиться раздела акций «Норникеля» и «Интерроса» — по ее словам, разделу подлежало все нажитое за время брака имущество, «в том числе спрятанное в офшорах». Ее требования удовлетворены не были, обжаловать это решение Потаниной не удалось.