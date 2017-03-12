Власти Саудовской Аравии обсуждают депортацию пяти миллионов нелегальных мигрантов
Власти Саудовской Аравии рассматривают проект, предусматривающий выдворение из страны пяти миллионов нелегальных мигрантов.
Проект внес на рассмотрение Консультативной ассамблеи Саудовской Аравии один из депутатов — Садка Фадель, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на газету «Аль-Хайат».
Автор законодательной инициативы указывает, что множество иностранцев нелегально пересекают границы Саудовской Аравии, чтобы тем или иным образом получить возможность постоянно проживать в королевстве.
По мнению Фаделя, эти нелегальные мигранты в будущем могут потребовать натурализовать их, что несет угрозу значительных политических рисков. Чтоб избежать такого развития ситуации, считает депутат, все пять миллионов нелегальных мигрантов должны быть депортированы.
Большинство нелегальных мигрантов, по данным Фаделя, выходцы из стран Африки и Азии (англ.яз.).