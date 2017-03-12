Власти Саудовской Аравии обсуждают депортацию пяти миллионов нелегальных мигрантов

По мнению Фаделя, эти нелегальные мигранты в будущем могут потребовать натурализовать их, что несет угрозу значительных политических рисков. Чтоб избежать такого развития ситуации, считает депутат, все пять миллионов нелегальных мигрантов должны быть депортированы.

Автор законодательной инициативы указывает, что множество иностранцев нелегально пересекают границы Саудовской Аравии, чтобы тем или иным образом получить возможность постоянно проживать в королевстве.

Проект внес на рассмотрение Консультативной ассамблеи Саудовской Аравии один из депутатов — Садка Фадель, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на газету «Аль-Хайат».

В ноябре 2013 года Саудовская Аравия уже проводила кампанию по выдворению из страны нелегальных мигрантов. Тогда власти королевства объявили, что иностранцы, находящиеся в стране без законных оснований, должны или уехать добровольно, или им будет грозить депортация. Работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов, и владельцам жилья, сдающим им его в аренду, пригрозили наказанием вплоть до двух лет тюрьмы.

Тогда, как сообщалось, около 900 тысяч иностранцев, чьи разрешения на пребывание в Саудовской Аравии были просрочены, оформили новые визы. Еще около 2,4 миллиона мигрантов добровольно покинули страну.