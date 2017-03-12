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В Нижегородской области боец Росгвардии открыл огонь по полицейским, а затем покончил с собой

Интерфакс
13:28, 12 марта 2017
Надежный источник

В Дзержинске Нижегородской области боец Росгвардии открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, пытавшимся остановить его автомобиль.

Патруль ГАИ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ночь на 11 марта попытался остановить машину, которая, как показалась полицейским, «странно ехала».

«Водитель не выполнил требований, полицейским пришлось его преследовать. Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья, затем себе в голову», — сообщил представитель пресс-службы.

Один из полицейских получил ранение. Он доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Водитель автомобиля, который, как выяснилось позднее, был сотрудником Росгвардии, скончался на месте происшествия.

В пресс-службе управления Росгвардии по Приволжскому федеральному округу агентству подтвердили, что погибший нарушитель являлся их сотрудником.

По предварительным данным, сообщили представители Росгвардии, у открывшего огонь по полицейским «были семейно-бытовые проблемы».

Росгвардия была создана в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД, в нее, в числе прочего, вошло ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана).
Представители Росгвардии неоднократно заявляли, что намерены проводить крайне строгий отбор сотрудников. В частности, был разработан проект инструкции о проведении психологического тестирования кандидатов в Росгвардию, предусматривающий, в числе прочего, проверку на полиграфе, а также выявление злоупотребляющих алкоголем и принимающих наркотики.
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