В Нижегородской области боец Росгвардии открыл огонь по полицейским, а затем покончил с собой

В Дзержинске Нижегородской области боец Росгвардии открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, пытавшимся остановить его автомобиль.

Патруль ГАИ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ночь на 11 марта попытался остановить машину, которая, как показалась полицейским, «странно ехала».

«Водитель не выполнил требований, полицейским пришлось его преследовать. Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья, затем себе в голову», — сообщил представитель пресс-службы.

Один из полицейских получил ранение. Он доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Водитель автомобиля, который, как выяснилось позднее, был сотрудником Росгвардии, скончался на месте происшествия.

В пресс-службе управления Росгвардии по Приволжскому федеральному округу агентству подтвердили, что погибший нарушитель являлся их сотрудником.

По предварительным данным, сообщили представители Росгвардии, у открывшего огонь по полицейским «были семейно-бытовые проблемы».