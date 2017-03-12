В Госдуме предложили давать гражданство РФ «по праву почвы». Но только носителям русского языка

В Госдуме подготовлен законопроект, вносящий изменения в процедуру предоставления российского гражданства.

Документ, в частности, предлагает давать гражданство РФ «по праву почвы», то есть тем, кто родился в РФ или у кого на территории России родились родственники по прямой восходящей линии.

Возможность получения гражданства РФ «по праву почвы» в законопроекте предусмотрена только для «носителей русского языка». Подтвердить статус носителя должна специальная комиссия.

По действующим законам, претендовать на статус «носителя русского языка» могут только те, кто постоянно проживает на территории РФ, а также те, кто проживал или чьи родственники по прямой восходящей линии проживали, в СССР или Российской империи в пределах нынешней российской госграницы.

Также законопроект вносит поправки, по которым «носителям русского языка» не нужно будет предоставлять документ от «полномочного органа иностранного государства», удостоверяющий выход из иного гражданства. Из-за этого требования, указывается в пояснительно записке, значительно затруднено получение вида на жительство и вступление в российское гражданство «носителей русского языка», имеющих гражданство Украины.

«Процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников, от политических проблем и текущих взаимоотношений между Россией и страной гражданства носителя русского языка», — указывается в пояснительной записке.

Документ уже одобрен профильным комитетом Госдумы и рекомендован к рассмотрению. Дата рассмотрения поправок в первом чтении пока не установлена.