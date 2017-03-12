В Батуми произошли массовые беспорядки. Задержаны 40 человек

В Батуми произошли массовые беспорядки, полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов.

Как сообщает Радио «Эхо Кавказа» — проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода, вечером 11 марта в Батуми произошел конфликт между несколькими водителями и сотрудниками патрульной полиции, выписавшими им штраф.

Decenas de heridos dejan disturbios en Georgia: Al menos 21 personas resultaron heridas en la ciudad de Batumi,… https://t.co/nGOcvoYFSb pic.twitter.com/893EX3MWEx — Juan Carlos Aguirre (@JCAguirreR) March 12, 2017

Пятеро водителей были задержаны и доставлены в отделение полиции. Жители города устроили стихийный митинг перед зданием Главного управления полиции Батуми, в котором, как сообщается, приняли участие около тысячи человек.

Участники акции протеста, сообщает «Интерфакс», пытались прорваться в здание Главного управления полиции, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать Демонстранты также жгли покрышки и мусорные баки.

Министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, сообщает РИА Новости, рассказал, что в течение ночи в батумские клиники обратились 33 пострадавших, среди них 15 полицейских.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обвинил в беспорядках в Батуми «деструктивные силы», которые, по его словам, «провоцировали других к совершению актов вандализма, подстрекали к насилию в отношении правоохранительных структур».

Около 40 участников беспорядков задержаны, сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили. «Все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона», — подчеркнул он. Полиция, добавил Мгебришвили, будет применять силу в случае повторения беспорядков в Батуми или любом другом регионе Грузии.