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Цветник перед МГУ закрыли деревянным настилом для фестиваля в честь присоединения Крыма

Meduza
12:29, 12 марта 2017
Надежный источник

Цветник перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах был закрыт деревянным настилом в рамках подготовки к митингу-концерту в честь присоединения Крыма.

Фотографии работ по установке настила появились в соцсетях 11 марта.

Опубликовано Andrey Eliseev 11 марта 2017 г.

Муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова написала у себя в фейсбуке, что под настилом оказались пионы, которые выращивают у МГУ с 1953 года.

Опубликовано Еленой Русаковой 11 марта 2017 г.

В то же время другие пользователи указывают, что в том месте, где укладывают настил, расположены газоны и клумбы с однолетними цветами, а пионы находятся в стороне.

Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам Ботанического сада Биологического факультета МГУ Александр Раппопорт сообщил корреспонденту «Медузы», что на клумбах, закрытых настилом, «сидят однолетние и луковичные». Пионов, а также других ценных растений, по его словам, на них нет.

Раппопорт также отметил, что территория, на которой установлен настил, находится в ведении города, а не Ботанического сада. «Ботанический сад ограничен забором, внутри сада никаких массовых мероприятий с повреждением клумб не проводим», — сообщил он.

Митинг-концерт в честь третьей годовщины присоединения Крыма к РФ пройдет на Воробьевых горах 18 марта. Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 40 тысяч человек.
Телеканал «Дождь» в феврале сообщал со ссылкой на источники, что провести фестиваль в МГУ предложили студентам представители администрации президента РФ. При этом, по их словам, инициатива проведения мероприятия должна была исходить от самих студентов. Официально эти сообщения подтверждены не были.
Инициативная группа студентов МГУ, как сообщала «Новая газета», выступила против проведения фестиваля в честь присоединения Крыма у здания университета.
В 2015 и 2016 годах в честь годовщины присоединения Крыма к РФ на Васильевском спуске в Москве проходил митинг-концерт. Оба раза организаторы мероприятия заявляли, что число его участников превышало 100 тысяч человек.
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