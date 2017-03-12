Цветник перед МГУ закрыли деревянным настилом для фестиваля в честь присоединения Крыма

Цветник перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах был закрыт деревянным настилом в рамках подготовки к митингу-концерту в честь присоединения Крыма.

Фотографии работ по установке настила появились в соцсетях 11 марта.

Муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова написала у себя в фейсбуке, что под настилом оказались пионы, которые выращивают у МГУ с 1953 года.

В то же время другие пользователи указывают, что в том месте, где укладывают настил, расположены газоны и клумбы с однолетними цветами, а пионы находятся в стороне.

Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам Ботанического сада Биологического факультета МГУ Александр Раппопорт сообщил корреспонденту «Медузы», что на клумбах, закрытых настилом, «сидят однолетние и луковичные». Пионов, а также других ценных растений, по его словам, на них нет.

Раппопорт также отметил, что территория, на которой установлен настил, находится в ведении города, а не Ботанического сада. «Ботанический сад ограничен забором, внутри сада никаких массовых мероприятий с повреждением клумб не проводим», — сообщил он.