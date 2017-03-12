«Спартак» оторвался от ЦСКА и «Зенита» на восемь очков

Московский «Спартак» в 19-м туре Чемпионата России по футболу обыграл «Анжи» со счетом 1:0.

«Спартак» с 44 очками опережает своих ближайших соперников на восемь очков. У «Зенита», проигравшего в 19-м туре «Амкару», 36 очков. Столько же очков у ЦСКА, который в субботу обыграл «Томь» со счетом 4:0.

По разнице забитых и пропущенных мячей ЦСКА после 19-го тура занимает второе место в турнирной таблице, а «Зенит» переместился на третью строчку.

«Зенит» 12 марта проиграл на выезде пермскому «Амкару» со счетом 0:1. Представители руководства петербургского клуба заявили, что судья ошибочно не засчитал гол и не назначил пенальти в ворота хозяев.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, сообщает ТАСС, заявил, что «не видел, чтобы так убивали команду, особенно „Зенит“». Решение судьи не назначить «стопроцентный», по его мнению, пенальти, Дзюба назвал «беспределом».