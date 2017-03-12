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Reuters сообщило о российских наемниках в Ливии

Reuters
11:49, 12 марта 2017
Требует подтверждения

В Ливии до недавнего времени несли службу несколько десятков бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «РСБ-Групп». Об этом рассказал Reuters глава «РСБ-Групп» Олег Криницын.

По словам Криницына, его ЧВК была нанята для разминирования одного из промышленных объектов в районе Бенгази. Контрактники, сообщил он, прибыли в Ливию в 2016 году и находились в стране до февраля 2017 года. Имя нанимателя Криницын раскрывать не стал.

Глава «РСБ-Групп» заявил, что его контрактники не участвовали в военных действиях, но были вооружены во время работы в Ливии. Был ли контракт «РСБ-Групп» согласован с правительством Ливии Криницын не сообщил.

По данным Reuters, объект, на котором работали контрактники «РСБ-Групп», находится на территории, которую несколько месяцев назад взял под свой контроль командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар.

Хафтар, отмечает агентство, не подчиняется признанному международным сообществом ливийскому правительству, которое поддерживает ООН.

По словам главы «РСБ-Групп», в Ливии, в числе прочих, проходили службу контрактники, которые ранее были в Сирии, но, как подчеркнул он, не принимали там участие в боевых действиях.

Комментарии МИД РФ и правительства Ливии Reuters оперативно получить не удалось.

Отвечая на вопрос, был ли контракт в Ливии санкционирован Москвой, Криницын сообщил, что его компания не сотрудничает с Минобороны РФ, но «консультируется» с российским МИДом (англ.яз.).

Reuters
Генерал Халиф Хафтар посещал Москву в ноябре 2016 года и встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В декабре, сообщает Reuters, Хафтар с борта самолета ВВС России участвовал в видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В начале 2017 года, по данным агентства, в Россию на лечение были доставлены около ста бойцов армии Хафтара.
Бойцы частных военных компаний из России, как сообщалось, активно действуют на территории Сирии. По данным СМИ, в частности «Фонтанки», отправкой наемников в Сирию занимается ЧВК «Вагнер». В декабре 2016 года глава «Вагнера» Дмитрий Уткин был замечен на приеме в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин был в списке приглашенных.
В УК РФ есть статья 359 «Наемничество», по которой участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Контрактники «РСБ-Групп», по словам ее руководителя, в военных действиях не участвовали.
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