Reuters сообщило о российских наемниках в Ливии

В Ливии до недавнего времени несли службу несколько десятков бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «РСБ-Групп». Об этом рассказал Reuters глава «РСБ-Групп» Олег Криницын.

По словам Криницына, его ЧВК была нанята для разминирования одного из промышленных объектов в районе Бенгази. Контрактники, сообщил он, прибыли в Ливию в 2016 году и находились в стране до февраля 2017 года. Имя нанимателя Криницын раскрывать не стал.

Глава «РСБ-Групп» заявил, что его контрактники не участвовали в военных действиях, но были вооружены во время работы в Ливии. Был ли контракт «РСБ-Групп» согласован с правительством Ливии Криницын не сообщил.

По данным Reuters, объект, на котором работали контрактники «РСБ-Групп», находится на территории, которую несколько месяцев назад взял под свой контроль командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар.

Хафтар, отмечает агентство, не подчиняется признанному международным сообществом ливийскому правительству, которое поддерживает ООН.

По словам главы «РСБ-Групп», в Ливии, в числе прочих, проходили службу контрактники, которые ранее были в Сирии, но, как подчеркнул он, не принимали там участие в боевых действиях.

Комментарии МИД РФ и правительства Ливии Reuters оперативно получить не удалось.