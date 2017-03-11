На встрече с Меркель Трамп попросит ее поделиться опытом общения с Путиным
В ходе встречи президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель американский лидер намерен выяснить, как лучше вести дела с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американской администрации пишет The New York Times.
Как отмечает издание, Меркель лучше других западных лидеров знает Путина, поскольку общалась с ним в течение последних 11 лет. Встреча Меркель и Трампа состоится 14 марта во время визита канцлера ФРГ в Америку.
Другими главными темами беседы, по мнению NYT, могут стать решения Трампа по поводу беженцев и вопрос торгового баланса.
Ранее Меркель раскритиковала указ Трампа о запрете на въезд для граждан нескольких стран. Она отмечала, что борьба с терроризмом не дает оснований подозревать людей только из-за их веры или происхождения.
В феврале в Германии прошли выборы президента, им стал Франк-Вальтер Штайнмайер — бывший глава МИД страны. Штайнмайер критиковал Трампа за его заявления, сделанные в ходе предвыборной кампании, но выражал надежду, что после избрания президент США изменится.