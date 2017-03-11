На встрече с Меркель Трамп попросит ее поделиться опытом общения с Путиным

В ходе встречи президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель американский лидер намерен выяснить, как лучше вести дела с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американской администрации пишет The New York Times.

Как отмечает издание, Меркель лучше других западных лидеров знает Путина, поскольку общалась с ним в течение последних 11 лет. Встреча Меркель и Трампа состоится 14 марта во время визита канцлера ФРГ в Америку.

Другими главными темами беседы, по мнению NYT, могут стать решения Трампа по поводу беженцев и вопрос торгового баланса.