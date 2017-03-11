Мужчина с рюкзаком попытался проникнуть в Белый дом. Его задержала Секретная служба

В ночь на 11 марта Секретная служба США задержала около Белого дома мужчину с рюкзаком.

Мужчину, имя которого не приводится, задержали у южного входа в резиденцию президента — закрытую для туристов часть здания. Нарушителя задержали после того, как он преодолел ограду и приблизился к Белому дому.

В связи с инцидентом, Белый дом был переведен на оранжевый, повышенный уровень тревоги. Секретная служба рассказала, что при себе у мужчины не было опасных материалов или оружия. О его мотивах ничего не сообщается.

Президент Дональд Трамп в этот момент находился в резиденции, ему сообщили о случившемся уже после задержания.