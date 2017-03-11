Канадские полицейские застрелили россиянина, который напал на них с ножом

В канадском Эдмонтоне полицейские застрелили россиянина Виталия Савина, который напал на них с ножом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает CBC.

По информации телеканала, в четверг двое жителей города позвонили в полицию и сообщили о водителе, который странно вел машину. Прибывшие полицейские остановили машину в тупике.

Когда они подошли к машине, по словам очевидца, водитель напал на одного из полицейских с ножом. Тот в ответ выстрелил, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Савину было 55 лет, он работал в местной буровой компании.