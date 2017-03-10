В Viber появились самоуничтожающиеся чаты и блокировка скриншотов

Мессенджер Viber добавил функционал для конфиденциального общения в групповых чатах. Пользователи смогут создавать «секретные чаты», которые будут самоуничтожаться через заданный промежуток времени.

Ранее таймер самоуничтожения был доступен только для отдельных сообщений — эта функция появилась в Viber в январе. В «секретных чатах» также нельзя будет переслать сообщение.

Для предотвращения копирования содержимого возможность сделать скриншот «секретного чата» будет заблокирована в Android. Пользователи iOS будут получать уведомления, если кто-то сделает скриншот.