В Viber появились самоуничтожающиеся чаты и блокировка скриншотов
Мессенджер Viber добавил функционал для конфиденциального общения в групповых чатах. Пользователи смогут создавать «секретные чаты», которые будут самоуничтожаться через заданный промежуток времени.
Ранее таймер самоуничтожения был доступен только для отдельных сообщений — эта функция появилась в Viber в январе. В «секретных чатах» также нельзя будет переслать сообщение.
Для предотвращения копирования содержимого возможность сделать скриншот «секретного чата» будет заблокирована в Android. Пользователи iOS будут получать уведомления, если кто-то сделает скриншот.
Во всем мире Viber пользуются более 800 миллионов человек. Как и другие популярные мессенджеры, он использует полное шифрование сообщений.
Самоуничтожение сообщений и блокировка скриншотов стали популярными после появления мессенджера Snapchat. Подобная функциональность также есть в Telegram.