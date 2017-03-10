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В Viber появились самоуничтожающиеся чаты и блокировка скриншотов

The Verge
11:47, 10 марта 2017
Надежный источник

Мессенджер Viber добавил функционал для конфиденциального общения в групповых чатах. Пользователи смогут создавать «секретные чаты», которые будут самоуничтожаться через заданный промежуток времени.

Ранее таймер самоуничтожения был доступен только для отдельных сообщений — эта функция появилась в Viber в январе. В «секретных чатах» также нельзя будет переслать сообщение.

Для предотвращения копирования содержимого возможность сделать скриншот «секретного чата» будет заблокирована в Android. Пользователи iOS будут получать уведомления, если кто-то сделает скриншот.

Во всем мире Viber пользуются более 800 миллионов человек. Как и другие популярные мессенджеры, он использует полное шифрование сообщений.
Самоуничтожение сообщений и блокировка скриншотов стали популярными после появления мессенджера Snapchat. Подобная функциональность также есть в Telegram.

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