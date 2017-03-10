В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту
В Стамбуле утром 10 марта разбился вертолет. На борту находились семь человек, пятеро погибли при крушении.
Среди погибших — четверо граждан России. Их имена — Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга Eczacibasi («Эджзаджибаши»), которому принадлежал вертолет.
«Сотрудниками какой компании они являются, мы пока не можем сказать», — заявили в пресс-службе.
Daily Sabah пишет, что среди погибших — турецкий предприниматель Салим Озен, руководитель компании VitrA Russia, которая производит в России керамическую плитку и сантехнику.
Вертолет упал на шоссе после столкновения с телевизионной вышкой в районе Бююкчекмедже, передает The Hurriyet Daily News.
Düşen helikopterin Eczacıbaşı'nın üst düzey yöneticilerini taşıdığı ortaya çıktı! https://t.co/2peTxShp4d pic.twitter.com/RpcOKFxIzL— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) March 10, 2017
Büyükçekmece'de düşen helikopterin patlama anı https://t.co/COalAhQl3c pic.twitter.com/hIvE4gbvD0— NTV (@ntv) March 10, 2017
Eczacıbaşı'na ait helikopter Büyükçekmece'de düştü. Olay yerinden ilk kareler https://t.co/SFjwat0CiC pic.twitter.com/dvfhU4wSZc— NTV (@ntv) March 10, 2017
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