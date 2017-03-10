В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту

В Стамбуле утром 10 марта разбился вертолет. На борту находились семь человек, пятеро погибли при крушении.

Среди погибших — четверо граждан России. Их имена — Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга Eczacibasi («Эджзаджибаши»), которому принадлежал вертолет.

«Сотрудниками какой компании они являются, мы пока не можем сказать», — заявили в пресс-службе.

Daily Sabah пишет, что среди погибших — турецкий предприниматель Салим Озен, руководитель компании VitrA Russia, которая производит в России керамическую плитку и сантехнику.

Вертолет упал на шоссе после столкновения с телевизионной вышкой в районе Бююкчекмедже, передает The Hurriyet Daily News.

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