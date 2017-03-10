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В швейцарском кафе застрелили двух человек

Deutsche Welle
06:43, 10 марта 2017
Надежный источник

Два человека погибли и еще один был ранен в результате нападения на посетителей кафе в Базеле.

В полиции Швейцарии рассказали, что двое преступников вошли в кафе вечером 9 марта и открыли огонь по посетителям. Мотивы нападавших не установлены. При этом власти отвергают версию о терроризме.

Кафе, где произошло преступление, ранее было связано с наркоторговцами, однако несколько лет назад у него сменились владельцы, после чего репутация заведения улучшилась.

У жителей Швейцарии насчитывается не менее двух миллионов единиц огнестрельного оружия при численности населения около восьми миллионов человек. После службы в армии граждане страны, согласно закону, оставляют оружие себе и хранят его дома. При этом в Швейцарии редко совершают преступления с применением огнестрельного оружия.
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