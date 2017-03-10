В швейцарском кафе застрелили двух человек
Два человека погибли и еще один был ранен в результате нападения на посетителей кафе в Базеле.
В полиции Швейцарии рассказали, что двое преступников вошли в кафе вечером 9 марта и открыли огонь по посетителям. Мотивы нападавших не установлены. При этом власти отвергают версию о терроризме.
Кафе, где произошло преступление, ранее было связано с наркоторговцами, однако несколько лет назад у него сменились владельцы, после чего репутация заведения улучшилась.
Switzerland: Shooting at Basel cafe; 2 killed, 1 injured— TIMES NOW (@TimesNow) March 10, 2017
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У жителей Швейцарии насчитывается не менее двух миллионов единиц огнестрельного оружия при численности населения около восьми миллионов человек. После службы в армии граждане страны, согласно закону, оставляют оружие себе и хранят его дома. При этом в Швейцарии редко совершают преступления с применением огнестрельного оружия.