Россия разрешила ввозить из Турции гвоздики, лук, брокколи и соль

Российское правительство сняло запрет на ввоз из Турции гвоздик, репчатого лука, лука шалот, цветной капусты, брокколи и соли. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Россия ввела продуктовое эмбарго против Турции с 1 января 2016 года после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Под запрет попали томаты, лук, капуста, огурцы, цитрусовые, а также другие овощи и фрукты.