Минэкономразвития предложило поднять налог тем, кто не захочет сам откладывать деньги на пенсию

Минэкономразвития разработало систему стимулирования, которая должна заставить граждан отчислять взносы в систему (ИПК). Тем, кто вообще не захочет отчислять дополнительный процент зарплаты на пенсию, НДФЛ повысят до 15 процентов, выяснили «Ведомости».

Действующая ставка НДФЛ (13 процентов) сохранится, если россиянин будет отдавать не меньше 4 процентов зарплаты на будущую пенсию. Ставка налога будет понижена до 10 процентов, если такая же доля зарплаты отправится в систему ИПК.

По словам одного из источников «Ведомостей», предложение МЭР понравилось первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Новая система пока не выносилась на обсуждение всего правительства, в Центробанке с ней пока тоже не знакомы.

Ранее Минфин предлагал только снижать налоги для тех, кто отчисляет взносы в ИПК — сумма взноса исключалась бы из налоговой базы.