HBO снимет сериал про «невероятную победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон»

Американская кабельная сеть HBO снимет минисериал про выборы президента США 2016 года, сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал будет посвящен «драматической и невероятной победе Дональда Трампа над Хиллари Клинтон», сказано в пресс-релизе.

В основу сериала ляжет еще не изданная книга журналистов Марка Хэлперина и Джона Хейлиманна, которые написали книги и про две предыдущие кампании. По первой, посвященной выборам 2008 года, HBO снял фильм «Игра изменилась» (Game Change) c Джулианной Мур в роли Сары Пэйлин; фильм получил пять премий «Эмми».

Предполагаемая дата выхода сериала, как и его название и актерский состав, пока неизвестны.

Режиссером сериала станет Джей Роуч, продюсерами — Том Хэнкс и Гари Готцман. Все они работали над фильмом «Игра изменилась».