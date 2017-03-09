Запущена онлайн-картотека участников Первой мировой войны

На сайте «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов» запущена картотека с данными погибших и награжденных солдат русской армии. Для поиска доступны около 2,3 миллиона записей из архивов Минобороны.

Как отмечает сотрудник Российского государственного военно-исторического архива Олег Чистяков, офицерские карточки к моменту запуска были оцифрованы полностью.

Всего в планах Минобороны оцифровка 7,7 миллиона карточек, которые хранятся в Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны. На сайте также будут выложены более 100 тысяч документов с описанием действий войск.