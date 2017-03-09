В Италии обрушился мост через автомагистраль. Погибла супружеская пара
В центральной Италии днем 9 марта на автомагистраль обрушился мост. В результате погибли два человека, двое пострадали.
Погибшие, по данным агентства Ansa, были супругами 60 и 54 лет; они проезжали под мостом в момент обрушения. Пострадали в результате происшествия рабочие, занимавшиеся техническими работами на мосту.
Как сообщила компания, обслуживающая итальянские автомагистрали, обрушившийся мост был закрыт для движения из-за работ, связанных с расширением проходящего снизу шоссе. По предварительным данным, обрушилась временная конструкция, поддерживавшая мост.
Più le guardo peggio sto #crolloponte #a14 pic.twitter.com/bQ1nqI4iF1— Luigi Scerre (@luigiscerre) March 9, 2017
Crolla ponte su A14 aggiornamenti su @RaiNews pic.twitter.com/CmG0Ni88Mq— Isabella Romano (@IsabiRomano) March 9, 2017
Crollo su #autostrada A14 #Ancona aggiornamenti sul traffico di #ViabilitáItalia https://t.co/36LmYvG9Lf pic.twitter.com/0gO8DfN2P0— Polizia di Stato (@poliziadistato) March 9, 2017