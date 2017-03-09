Убийцу отпустили досрочно из-за последней стадии рака. Через три месяца он снова убил человека

В Калуге задержан подозреваемый в убийстве 57-летнего мужчины. По версии следствия, убийство совершил мужчина, который в декабре 2016 года досрочно освободился из колонии, так как у него обнаружили рак в последней, четвертой стадии.

Убийство произошло 5 марта в городе Жиздра. В Следственном комитете сообщили, что погибший жил в одном доме с недавно освободившимся осужденным.

Подозреваемого задержали в гостинице Калуге, он признал вину в убийстве. По словам задержанного, он напал на сожителя с ножом в ходе ссоры. Суд поместил мужчину в СИЗО.

Задержанный в 2013 году был осужден на девять лет за убийство.