Убийцу отпустили досрочно из-за последней стадии рака. Через три месяца он снова убил человека
В Калуге задержан подозреваемый в убийстве 57-летнего мужчины. По версии следствия, убийство совершил мужчина, который в декабре 2016 года досрочно освободился из колонии, так как у него обнаружили рак в последней, четвертой стадии.
Убийство произошло 5 марта в городе Жиздра. В Следственном комитете сообщили, что погибший жил в одном доме с недавно освободившимся осужденным.
Подозреваемого задержали в гостинице Калуге, он признал вину в убийстве. По словам задержанного, он напал на сожителя с ножом в ходе ссоры. Суд поместил мужчину в СИЗО.
Задержанный в 2013 году был осужден на девять лет за убийство.