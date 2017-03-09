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РПЦ начнет отмечать День святого Патрика

Московский патриархат
18:58, 9 марта 2017
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Священный Синод включил в месяцеслов имена 16 святых, которые «подвизались в странах Центральной и Западной Европы» до церковного раскола 1054 года.

«[Среди них] — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — сообщил глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В католичестве и в протестантских церквях День святого Патрика отмечают 17 марта. РПЦ будет отмечать этот праздник 30 марта, то есть 17 марта по старому стилю.

При включении святых в православный месяцеслов учитывались, в частности, «сведения об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ» и в других православных церквях.

При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, Комиссия руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом; современным почитанием в зарубежных епархиях Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквах.

Московский патриархат
День просветителя Ирландии Святого Патрика отмечается 17 марта. Этот праздник фактически превратился в день ирландской культуры, по случаю которого мероприятия проходят в том числе и в России.

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