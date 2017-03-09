РПЦ начнет отмечать День святого Патрика
Священный Синод включил в месяцеслов имена 16 святых, которые «подвизались в странах Центральной и Западной Европы» до церковного раскола 1054 года.
«[Среди них] — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — сообщил глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В католичестве и в протестантских церквях День святого Патрика отмечают 17 марта. РПЦ будет отмечать этот праздник 30 марта, то есть 17 марта по старому стилю.
При включении святых в православный месяцеслов учитывались, в частности, «сведения об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ» и в других православных церквях.
При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, Комиссия руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом; современным почитанием в зарубежных епархиях Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквах.