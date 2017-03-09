РПЦ начнет отмечать День святого Патрика

Священный Синод включил в имена 16 святых, которые «подвизались в странах Центральной и Западной Европы» до церковного раскола 1054 года.

«[Среди них] — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — сообщил глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В католичестве и в протестантских церквях День святого Патрика отмечают 17 марта. РПЦ будет отмечать этот праздник 30 марта, то есть 17 марта по старому стилю.

При включении святых в православный месяцеслов учитывались, в частности, «сведения об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ» и в других православных церквях.