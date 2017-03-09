Путин уволил 10 генералов органов внутренних дел. В их числе начальники ФСИН Мордовии и Саратовской области

Президент России подписал указ об отставке 10 генералов органов внутренних дел.

От занимаемых должностей освобождены:

начальник управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов

глава СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий

начальник ФСИН Саратовской области Александр Гнездилов

первый замглавы Московского университета МВД РФ Сергей Жевлакович

начальник управления воспитательной работы ФСИН РФ Александр Новиков

руководитель МВД Самарской области Сергей Солодовников

глава управления МВД по Вологодской области Виталий Федотов

старший следователь СК по особо важным делам Александр Филин

глава МВД по Нижегородской области Иван Шаев

глава ФСИН Мордовии Рамазан Ягьяев

Причины отставок не объясняются. Новым главой ФСИН Саратовской области тем же указом назначен Рамиз Алмазов.

Путин назначил нового руководителя главного следственного управления СК РФ, им стал Эдуард Кабурнеев, в прошлом возглавлявший СК по Дагестану. Этот пост освободился в 2015 году после отставки Александра Щукина, но впоследствии о назначении постоянного руководителя ГСУ не сообщалось.