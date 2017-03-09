Путин поддержал уголовную ответственность за склонение к самоубийству

Президент России Владимир Путин поддержал законопроект депутата Ирины Яровой об уголовной ответственности за склонение или содействие совершению самоубийства. Об этом глава государства заявил на коллегии МВД.

«В информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой я бы хотел сказать отдельно. Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид. Преступники — а иначе их не назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление — прежде всего, нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, находящихся в трудной жизненной ситуации», — заметил Путин.

Он призвал сотрудников правоохранительных органов пресекать работу таких сайтов.

Обновление. Законопроект Яровой был внесен в Думу 9 марта. Он предлагает ввести ответственность не только за склонение к самоубийству, но и за организацию такой деятельности. Отдельный вид наказания Яровая предложила за вовлечение детей в акции, которые угрожают их жизни — такие, как , и другие опасные занятия.