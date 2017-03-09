Норвежскому журналисту на пять лет запретили въезд в Россию

Главному редактору норвежского сайта The Barents Observer Томасу Нильсену на пять лет запретили въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте издания.

Нильсен 8 марта 2017 года попытался въехать в Россию из Норвегии в районе Борисоглебска. Российские пограничники сообщили ему, что журналисту запрещен въезд в Россию на пять лет по соображениям государственной безопасности, но не объяснили, с чем именно это связано. Нильсен подчеркивает, что у него есть аккредитация в России и пятилетняя виза.

Нильсен ехал в Россию в составе делегации парламента Дании. В рамках поездки депутаты планировали посетить Мурманск. Сведений о том, что кому-либо из других участников поездки запретили въезд в России, не поступало.