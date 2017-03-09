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Норвежскому журналисту на пять лет запретили въезд в Россию

The Barents Observer
14:22, 9 марта 2017
Надежный источник

Главному редактору норвежского сайта The Barents Observer Томасу Нильсену на пять лет запретили въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте издания.

Нильсен 8 марта 2017 года попытался въехать в Россию из Норвегии в районе Борисоглебска. Российские пограничники сообщили ему, что журналисту запрещен въезд в Россию на пять лет по соображениям государственной безопасности, но не объяснили, с чем именно это связано. Нильсен подчеркивает, что у него есть аккредитация в России и пятилетняя виза.

Нильсен ехал в Россию в составе делегации парламента Дании. В рамках поездки депутаты планировали посетить Мурманск. Сведений о том, что кому-либо из других участников поездки запретили въезд в России, не поступало.

Запрет ФСБ на въезд Томаса Нильсена не имеет прецедента в Норвегии и является одним из крайне немногочисленных международных дел подобного рода.

The Barents Observer
The Barents Observer — издание, публикующее материалы на английском и русском языках о событиях Баренцева региона. Редакция издания находится в норвежском Киркенесе в нескольких километрах от российской границы. Заметная часть публикаций The Barents Observer посвящена общественно-политической жизни России.
Издание утверждает, что в 2015 году ФСБ России оказывала давление на норвежские власти, которым в тот момент принадлежал The Barents Observer, с требованием закрыть сайт. В настоящее время собственниками издания является журналистский коллектив.
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