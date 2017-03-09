Лукашенко: Если мы будем платить за газ как в Европе, то кое за что Медведеву тоже придется заплатить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития страны заявил, что премьер-министру России Дмитрию Медведеву придется «кое за что заплатить» в случае, если Белоруссия будет вынуждена платить за российский газ столько же, сколько и европейские страны.
Лукашенко отметил, что Белоруссия хочет не низких цен на газ от «братской России», а выполнения обязательств. «Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — добавил он.
Слова Лукашенко связаны с заявлением премьер-министра России Дмитрия Медведева, сделанным 7 марта в Бишкеке. Он тогда заявил, что партнеры России по Евразийскому экономическому союзу платили бы за газ значительно больше, если бы не входили в это объединение.
«Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — подчеркнул белорусский лидер.