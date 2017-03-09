Комитет Европарламента одобрил отмену виз для Украины

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил законопроект о внесении Украины в список стран, гражданам которых не требуется виза для поездок в ЕС.

В поддержку законопроекта проголосовали 39 членов комитета, четверо было против, один воздержался.

Следующим этапом по установлению безвизового режима для граждан Украины станет рассмотрение соответствующего законопроекта на заседании Европарламента, намеченное на 5 апреля. После этого его должен утвердить Совет ЕС.