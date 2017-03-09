Комитет Европарламента одобрил отмену виз для Украины
Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил законопроект о внесении Украины в список стран, гражданам которых не требуется виза для поездок в ЕС.
В поддержку законопроекта проголосовали 39 членов комитета, четверо было против, один воздержался.
Следующим этапом по установлению безвизового режима для граждан Украины станет рассмотрение соответствующего законопроекта на заседании Европарламента, намеченное на 5 апреля. После этого его должен утвердить Совет ЕС.
Украина и Евросоюз начали переговоры о возможности введения безвизового режима в 2008 году. В 2015 году Еврокомиссия объявила, что Украина выполнила все пункты плана подготовки к безвизовому режиму.
В феврале 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решение об отмене виз для граждан Украины будет принято «до лета».
Ранее в 2017 году Европарламент одобрил отмену виз для Грузии. Безвизовый режим посещения ЕС для граждан этой страны вступит в силу с 28 марта.