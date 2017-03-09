Гол Бухарова позволил «Ростову» не проиграть «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» 1:1. На гол Генриха Мхитаряна с передачи Златана Ибрагимовича «Ростов» ответил точным ударом Александра Бухарова с подачи Тимофея Калачева.

Игра проходила без большого количества опасных моментов, что может быть связано как с тем, что обе команды выбрали оборонительную тактику, так и с тем, что поле на стадионе в Ростове не позволяло делать точные передачи низом — во многих местах трава еще не взошла.

Матч прошел при полном аншлаге.