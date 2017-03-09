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Гол Бухарова позволил «Ростову» не проиграть «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Meduza
19:55, 9 марта 2017

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» 1:1. На гол Генриха Мхитаряна с передачи Златана Ибрагимовича «Ростов» ответил точным ударом Александра Бухарова с подачи Тимофея Калачева.

Игра проходила без большого количества опасных моментов, что может быть связано как с тем, что обе команды выбрали оборонительную тактику, так и с тем, что поле на стадионе в Ростове не позволяло делать точные передачи низом — во многих местах трава еще не взошла.

Матч прошел при полном аншлаге.

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Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 16 марта. «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом не только в этой паре, но и всего турнира в целом.
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