Гол Бухарова позволил «Ростову» не проиграть «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» 1:1. На гол Генриха Мхитаряна с передачи Златана Ибрагимовича «Ростов» ответил точным ударом Александра Бухарова с подачи Тимофея Калачева.
КОНЕЦ! ЭТО БЫЛА БИТВА!— Football Club Rostov (@rostovfc) March 9, 2017
«Ростов» - «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:1 (0:1)
Гол: Мхитарян, 35 – 0:1, Бухаров, 53 – 1:1#UEL pic.twitter.com/VGvo3amYTP
Игра проходила без большого количества опасных моментов, что может быть связано как с тем, что обе команды выбрали оборонительную тактику, так и с тем, что поле на стадионе в Ростове не позволяло делать точные передачи низом — во многих местах трава еще не взошла.
Матч прошел при полном аншлаге.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 16 марта. «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом не только в этой паре, но и всего турнира в целом.