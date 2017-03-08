Tinder создал версию для топ-менеджеров и супермоделей

Популярное приложение для свиданий Tinder создало закрытую версию сервиса, доступную лишь ограниченному кругу лиц по приглашениям. Как пишет TechCrunch, новый сервис, который получил название Tinder Select, доступен знаменитостям, руководителям крупных компаний, супермоделям и другим известным людям.

Технологически Tinder Select — это функция внутри обычного приложения Tinder, которая доступна небольшому количеству пользователей в определенных регионах, и позволяет увидеть фотографии людей, которые не пользуются обычным Tinder.

По данным Techcrunch, Tinder Select работает уже около полугода, но до сих пор широкой публике о нем известно не было.