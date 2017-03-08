На острове Гоцо (входит в Мальтийский архипелаг) 8 марта обрушилась скала в форме арки, известная как «Лазурное окно». Она считалась одной из наиболее популярных достопримечательностей Мальты.

Арка обрушилась утром во время сильного волнения на море, причем под воду ушла не только верхняя часть, но и опора.

Фото: Jin Yu / Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

В 2013 году геологи заявили о неизбежном разрушении известняковой арки, однако предположили, что это произойдет еще через несколько десятков лет. Как пишет «Би-би-си», туристы нередко игнорировали знаки, запрещавшие ходить по арке.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал об обрушении «Окна» несколько твитов, отметив, в частности, что «пришел тот печальный день», о котором предупреждали ученые.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 8, 2017

«Лазурное окно» как части бухты Двейра было предложено Мальтой на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Арка несколько раз появлялась в кино и в телевизионных фильмах, в том числе в «Одиссее» Андрея Кончаловского и «Игре престолов».

For game of thrones fans the azure window is that rock stack in the background. It has completely collapsed into the sea pic.twitter.com/EcquCmt7yE — Araxi (@araxi) March 8, 2017