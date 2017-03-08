У Кремля задержали семь человек за баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!»

В центре Москвы задержали не менее семи человек, которые повесили баннер у стен Кремля с надписью «200 лет мужчины у власти. Долой!» Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Видео акции опубликовано в фейсбуке. На нем видно, как две девушки держат файеры и баннер. По словам художницы Екатерины Ненашевой, в чьем фейсбуке размещено видео, помимо двух участниц акции в отдел полиции доставлен также фотограф «Новой газеты».

На Угловой Арсенальной башне Кремля участники акции повесили баннер «Национальная идея — феминизм».

Обновление. Всех задержанных — четырех активисток, двух журналисток «Новой газеты» и фотографа — отпустили из полиции без составления протоколов после «профилактической беседы», пишет «ОВД-Инфо». У некоторых взяли отпечатки пальцев.

Сейчас будет много фотографий и обновление по феминисткам в кремле. Следите на @RTVi pic.twitter.com/jpoxpsqLiI — Алексей Абанин (@aban_in) March 8, 2017