У Кремля задержали семь человек за баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!»
В центре Москвы задержали не менее семи человек, которые повесили баннер у стен Кремля с надписью «200 лет мужчины у власти. Долой!» Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Видео акции опубликовано в фейсбуке. На нем видно, как две девушки держат файеры и баннер. По словам художницы Екатерины Ненашевой, в чьем фейсбуке размещено видео, помимо двух участниц акции в отдел полиции доставлен также фотограф «Новой газеты».
На Угловой Арсенальной башне Кремля участники акции повесили баннер «Национальная идея — феминизм».
Обновление. Всех задержанных — четырех активисток, двух журналисток «Новой газеты» и фотографа — отпустили из полиции без составления протоколов после «профилактической беседы», пишет «ОВД-Инфо». У некоторых взяли отпечатки пальцев.
Сейчас будет много фотографий и обновление по феминисткам в кремле. Следите на @RTVi pic.twitter.com/jpoxpsqLiI— Алексей Абанин (@aban_in) March 8, 2017
Московские и питерские феминистки, #захватившиеКремль, поздравляют вас с 8 марта UPD: Тищенко, Орлова и фотограф из Новой уже в ОВД Китай-городОпубликовано Катрин Ненашевой 8 марта 2017 г.
Задержаны активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, фотограф Аркман Арден и журналистки «Новой газеты» Елена Костюченко и Анна Артемьева. Их доставили в ОВД «Китай-город».