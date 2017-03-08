Космическая компания создателя Amazon получила первый контракт на запуск спутника

Частная космическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса заключила первый в своей истории коммерческий контракт на запуск спутника.

Контракт заключен со спутниковым оператором Eutelsat, он должен быть выполнен в течение пяти лет. Предполагается, что Blue Origin запустит спутник с помощью своей новой ракеты-носителя New Glenn, которая должна быть готова к полетам на геостационарную орбиту в 2020 году.

В настоящее время у Blue Origin есть только ракета New Shepard, основное назначение которой — суборбитальные туристические полеты. Пилотируемые запуски с ее помощью еще ни разу не проводились.

Основатель Blue Origin Джефф Безос отметил, что предпочитает развивать свои космические проекты без спешки. «Медленно — значит гладко, гладко — значит быстро», — отметил он на пресс-конференции посвященной подписанию контракта с Eutelsat.