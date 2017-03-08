Боевики ИГ напали на военный госпиталь в Кабуле, переодевшись врачами. Погибли 30 человек, более 50 ранены

В Кабуле вооруженные люди, одетые в белые халаты, напали на военный госпиталь, убив 30 человек и ранив более 50. Ответственность за нападение взяла террористическая организация «Исламское государство».

Нападение произошло утром 8 марта. По данным Минобороны Афганистана, боевиков было четверо, они были вооружены автоматами Калашникова и гранатами; двое из них подорвали себя. Остальные два террориста были убиты в ходе перестрелки со спецназом через несколько часов после нападения.

Госпиталь расположен, как пишет Associated Press, в хорошо охраняемом квартале, где расположены две гражданских больницы и дипломатические учреждения.

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