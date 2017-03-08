Apple объявила о закрытии большинства уязвимостей в iOS, которыми пользовались американские спецслужбы
Компания Apple уже устранила значительную часть уязвимостей, которыми, согласно опубликованным WikiLeaks документам, пользовались американские спецслужбы для доступа к телефонам интересующих их лиц. Об этом говорится в заявлении Apple для Techcrunch.
Представитель компании отметил, что Apple продолжит работать над безопасностью мобильной операционной системы iOS и просит пользователей своевременно устанавливать обновления. В Apple отмечают, что пока только поверхностно ознакомились с материалами, которые опубликовал WikiLeaks.
Документы Wikileaks, если они достоверны, включают таблицы с экплоитами iOS, которые позволяли ЦРУ следить за пользователями айфонов и в отдельных случаях управлять их устройствами. Некоторые эксплоиты были разработаны спецслужбой, некоторые покупались или скачивались из неправительственных источников.