Apple объявила о закрытии большинства уязвимостей в iOS, которыми пользовались американские спецслужбы

Компания Apple уже устранила значительную часть уязвимостей, которыми, согласно опубликованным WikiLeaks документам, пользовались американские спецслужбы для доступа к телефонам интересующих их лиц. Об этом говорится в заявлении Apple для Techcrunch.

Представитель компании отметил, что Apple продолжит работать над безопасностью мобильной операционной системы iOS и просит пользователей своевременно устанавливать обновления. В Apple отмечают, что пока только поверхностно ознакомились с материалами, которые опубликовал WikiLeaks.