WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ о взломе айфонов и телевизоров

Организация WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ о работе над взломами телефонов на iOS и Android, а также телевизоров Samsung.

Как утверждает WikiLeaks, ЦРУ работает над поиском так называемых уязвимостей нулевого дня, про которые неизвестно ни создателям аппаратов, ни специалистам по безопасности. В Android им удалось найти не менее 24 таких уязвимостей. Сколько найдено в айфонах, не уточняется.

В публикации WikiLeaks утверждается, что ЦРУ умеет перехватывать сообщения защищенных мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal до того, как они были зашифрованы. Из текста неясно, можно ли это осуществить и на iOS, и на Android — или только на Android.

WikiLeaks сообщает, что ЦРУ может превращать телефоны в подслушивающие устройства, чтобы они передавали им информацию с микрофона и камеры. То же самое сотрудники ЦРУ научились делать с телевизорами Samsung.

Опубликованные WikiLeaks документы взяты из закрытой сети Центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли. WikiLeaks также утверждает, что сотрудники ЦРУ действуют под дипломатическим прикрытием в немецком Франкфурте.