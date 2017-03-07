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WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ о взломе айфонов и телевизоров

Meduza
14:43, 7 марта 2017

Организация WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ о работе над взломами телефонов на iOS и Android, а также телевизоров Samsung.

Как утверждает WikiLeaks, ЦРУ работает над поиском так называемых уязвимостей нулевого дня, про которые неизвестно ни создателям аппаратов, ни специалистам по безопасности. В Android им удалось найти не менее 24 таких уязвимостей. Сколько найдено в айфонах, не уточняется.

В публикации WikiLeaks утверждается, что ЦРУ умеет перехватывать сообщения защищенных мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal до того, как они были зашифрованы. Из текста неясно, можно ли это осуществить и на iOS, и на Android — или только на Android.

WikiLeaks сообщает, что ЦРУ может превращать телефоны в подслушивающие устройства, чтобы они передавали им информацию с микрофона и камеры. То же самое сотрудники ЦРУ научились делать с телевизорами Samsung.

Опубликованные WikiLeaks документы взяты из закрытой сети Центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли. WikiLeaks также утверждает, что сотрудники ЦРУ действуют под дипломатическим прикрытием в немецком Франкфурте.

WikiLeaks специализируется на публикации секретной информации. Организация выкладывала дипломатические депеши американских посольств, документы о войне в Ираке и Афганистане. Кроме того, на WikiLeaks публиковалась переписка Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. Из-за этого сайт обвиняли в связях с Россией, поскольку в США считают, что серверы демократов взломали российские хакеры.
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