В России ограничили полномочия прокуроров при проведении проверок

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О прокуратуре», которые регламентируют порядок проведения прокурорских проверок.

Поправки, в частности, устанавливают пятидневный (при проверке исполнения законов — двухдневный) срок предоставления по требованию прокурора документов и сведений, а также ограничивают время проведения проверки 30 днями (в законе оговорена возможность продления проверки).

Кроме того, теперь прокуратура не имеет права требовать документы и информацию, не связанные с предметом проверки, а также материалы, уже предоставлявшиеся, опубликованные в СМИ или на официальном сайте проверяемой организации. Если проверка не выявила нарушений, прокуратура должна в течение десяти дней составить об этом акт и предоставить копию руководству проверяемой организации.

Как пояснил «Медиазоне» руководитель «Агоры» Павел Чиков, до принятия поправок прокуроры могли требовать у организаций предоставить практически любые документы «завтра к 10 утра». Кроме того, прокуратура не была обязана отчитываться о результатах проверки.

«По сути дела, [новые правила] — это то, как проводятся проверки уже много лет в Налоговой службе, министерстве юстиции и других контролирующих органах, где есть четкий административный регламент этих государственных функций», — сказал Чиков.

По его мнению, с принятием поправок проверок станет меньше, а сами они станут «более предсказуемыми».