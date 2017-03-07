Закажите 3 ужина для двоих всего за 1700 рублей! partiyaedi.ru

В России ограничили полномочия прокуроров при проведении проверок

Официальный интернет-портал правовой информации
18:00, 7 марта 2017
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О прокуратуре», которые регламентируют порядок проведения прокурорских проверок.

Поправки, в частности, устанавливают пятидневный (при проверке исполнения законов — двухдневный) срок предоставления по требованию прокурора документов и сведений, а также ограничивают время проведения проверки 30 днями (в законе оговорена возможность продления проверки).

Кроме того, теперь прокуратура не имеет права требовать документы и информацию, не связанные с предметом проверки, а также материалы, уже предоставлявшиеся, опубликованные в СМИ или на официальном сайте проверяемой организации. Если проверка не выявила нарушений, прокуратура должна в течение десяти дней составить об этом акт и предоставить копию руководству проверяемой организации.

Как пояснил «Медиазоне» руководитель «Агоры» Павел Чиков, до принятия поправок прокуроры могли требовать у организаций предоставить практически любые документы «завтра к 10 утра». Кроме того, прокуратура не была обязана отчитываться о результатах проверки.

«По сути дела, [новые правила] — это то, как проводятся проверки уже много лет в Налоговой службе, министерстве юстиции и других контролирующих органах, где есть четкий административный регламент этих государственных функций», — сказал Чиков.

По его мнению, с принятием поправок проверок станет меньше, а сами они станут «более предсказуемыми».

Поправки к закону «О прокуратуре РФ» были внесены в Госдуму правительством в 2015 году и приняты парламентом в феврале—марте 2017 года. Они были подготовлены на основании позиции Конституционного суда, который после рассмотрения заявления «Мемориала», ассоциации «Агора» и других правозащитников признал неконституционными ряд положений о прокурорских проверках.
КС постановил, что эти положения позволяют прокуратуре ставить перед организациями «объективно невыполнимые задачи», невыполнение которых в срок влечет ответственность.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться