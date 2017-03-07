В Омске из-за нехватки денег отключили Вечный огонь

Вечный огонь в Омске, открытый в мае 2015 года, отключен, сообщает Омскинформ.

Как рассказали агентству в департаменте городского хозяйства, решение отключить Вечный огонь было принято из-за дефицита средств.

Зажигать огонь теперь планируется лишь в дни воинской славы — в общей сложности 17 дней в году.