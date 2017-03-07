В Омске из-за нехватки денег отключили Вечный огонь
Вечный огонь в Омске, открытый в мае 2015 года, отключен, сообщает Омскинформ.
Как рассказали агентству в департаменте городского хозяйства, решение отключить Вечный огонь было принято из-за дефицита средств.
Зажигать огонь теперь планируется лишь в дни воинской славы — в общей сложности 17 дней в году.
В мэрии добавили, что такое непопулярное решение принял лично директор департамента, первый заместитель мэра Сергей Фролов.
В июле 2016 года сообщалось, что мемориал Вечный огонь, созданный по инициативе ветеранской организации, передан мэрии Омска, сообщало издание НГС Омск. Вице-спикер горсовета Омска Алексей Сокин тогда заявил, что содержание памятника обойдется в 700 тысяч рублей в год, соответствующая статья расходов будет внесена в бюджет.