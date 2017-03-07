У Франсуа Фийона нашли незадекларированный кредит, который он взял у французского миллиардера

По данным издания, это произошло в 2013 году. Другие подробности расследования пока неизвестны — материал будет опубликован целиком в среду, 8 марта.

Кандидат в президенты Франции от правых и центристов Франсуа Фийон не задекларировал кредит в размере 50 тысяч евро, который взял у совладельца рейтингового агентства Fitch миллиардера Марка Ладре де Лашарьера. Об этом сообщает еженедельник Le Canard enchaîné.

Франсуа Фийона подозревают в том, что, будучи депутатом, он назначил свою жену Пенелоп помощницей и платил ей зарплату, хотя она не выполняла практически никакой работы. На посту сенатора он якобы платил в аналогичной ситуации своим детям. В отношении политика и его жены идет расследование.

Супруги утверждают, что Пенелоп на самом деле выполняла работу помощницы. Сам Фийон извинился за то, что нанял на работу жену, однако отметил, что не нарушал закон. Покинуть предвыборную гонку он отказался.

Марк Ладре де Лашарьер уже упоминался в связи с этой историей. СМИ утверждали, что Пенелоп Фийон получала зарплату просто так и в журнале Revue des Deux Mondes, которым он владеет.