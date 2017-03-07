Российские банки не начали работать с паспортами ДНР и ЛНР после указа Путина

Российские банки не начали обслуживать граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик несмотря на указ президента России Владимира Путина о признании их паспортов. Ни один банк из топ-30 прямо не заявил РБК, что готов принимать паспорта ДНР и ЛНР.

В большинстве кредитных организаций комментировать вопрос о паспортах непризнанных республик просто отказались. С другой стороны, в Сбербанке сообщили, что ДНР и ЛНР официально не признаны, а значит их документы не принимаются для банковских операций. Пресс-служба банка добавила, что вопрос обслуживания граждан ДНР и ЛНР прорабатывается.

Опрошенные РБК юристы отмечают, что общее положение Банка России обязывает работать со всеми документами, которые признаны в рамках российского законодательства. К законодательству относится и указ президента. При этом в банках заявили, что разъяснение Центробанка помогло бы прояснить ситуацию.

В Центробанке не ответили на запрос РБК по поводу паспортов ДНР и ЛНР.