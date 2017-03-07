Разработчики отказались упоминать «единство российской нации» в законопроекте о нацполитике
Разработчики закона о национальной политике России решили отказаться от упоминания в названии единства российской нации. На первом заседании рабочей группы принято решение назвать законопроект «Об основах государственной национальной политики».
Как рассказал руководитель группы Валерий Тишков, общество сейчас не готово воспринимать «единую нацию, объединяющую все национальности». В частности, против упоминания единой российской нации высказались в национальных республиках.
Новая концепция закона будет представлена в апреле 2017 года. Там, по словам Тишкова, будут прописаны основные понятия, разграничены полномочия федеральных и местных властей, а также зафиксирована система мониторинга этноконфессиональных отношений.
Изначально предполагалось, что закон получит название «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями».
«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», — пояснил Валерий Тишков.