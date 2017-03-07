Навальный предложил объединиться с коммунистами на выборах мэра Москвы

Оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью радио «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что на выборах мэра Москвы в 2018 году ради победы над кандидатом от «Единой России» «можно и нужно объединяться с коммунистами и со всеми остальными».

По мнению Навального, из заявивших о своем участии кандидатов больше всего шансов у коммуниста Андрея Клычкова, который в 2014 победил на выборах в Мосгордуму префекта Юго-восточного округа Владимира Зотова.

Оппозиционеры Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин, по словам Навального, оба намерены баллотироваться от партии «Яблоко». «Пусть они там вместе с [основателем партии Григорием] Явлинским разберутся, кто идет от „Яблока“, а потом уже мы будем думать, кого поддерживать», — сказал он.

Навальный подчеркнул, что пока не заявляет о поддержке ни одного из кандидатов, поскольку неизвестно, «какой будет общий расклад». «Для меня важно, чтобы борьба за пост мэра Москвы была настоящей, чтобы там не было поддавков, чтобы там никто не помогал [действующему мэру, члену „Единой России“ Сергею] Собянину», — сказал он.