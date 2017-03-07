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Навальный предложил объединиться с коммунистами на выборах мэра Москвы

Эхо Москвы в Уфе
20:32, 7 марта 2017
Надежный источник

Оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью радио «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что на выборах мэра Москвы в 2018 году ради победы над кандидатом от «Единой России» «можно и нужно объединяться с коммунистами и со всеми остальными».

По мнению Навального, из заявивших о своем участии кандидатов больше всего шансов у коммуниста Андрея Клычкова, который в 2014 победил на выборах в Мосгордуму префекта Юго-восточного округа Владимира Зотова.

Оппозиционеры Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин, по словам Навального, оба намерены баллотироваться от партии «Яблоко». «Пусть они там вместе с [основателем партии Григорием] Явлинским разберутся, кто идет от „Яблока“, а потом уже мы будем думать, кого поддерживать», — сказал он.

Навальный подчеркнул, что пока не заявляет о поддержке ни одного из кандидатов, поскольку неизвестно, «какой будет общий расклад». «Для меня важно, чтобы борьба за пост мэра Москвы была настоящей, чтобы там не было поддавков, чтобы там никто не помогал [действующему мэру, члену „Единой России“ Сергею] Собянину», — сказал он.

Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году и занял второе место, набрав 27 процентов голосов. Сергей Собянин набрал 51 процент и победил в первом туре.
Следующие выборы мэра Москвы пройдут в 2018 году. Об участии в выборах объявили бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин (они оба рассчитывают на выдвижение от «Яблока») и глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.
Алексей Навальный в 2018 году намерен участвовать в выборах президента России.
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