Американские морпехи делились фотографиями обнаженных женщин-военных в фейсбуке. ВМС начали расследование

Военно-морские силы США начали расследование в связи с публикацией в одной из закрытых групп в фейсбуке сотен фотографий обнаженных женщин-военнослужащих, в том числе из морской пехоты.

Фотографии были размещены в группе в фейсбуке под названием Marines United, куда могли вступить только мужчины из морской пехоты США и Великобритании. В группе было более 30 тысяч человек. Среди размещенных там фотографий были как снимки женщин-военнослужащих, на которых они обнажены, так и фотографии из социальных сетей, под которыми публиковали оскорбительные комментарии сексуального характера.

Во многих девушках участники фейсбук-группы узнавали своих знакомых по службе и оставляли комментарии с их именами, местом службы и другими личными данными. На фотографиях были как действующие военнослужащие, так и военные в запасе.

Все фотографии были собраны в одном месте, большинство из них сопровождались грубыми и оскорбительными комментариями. О ситуации в ВМС сообщил один из бывших морских пехотинцев, после чего все фотографии были удалены.

Представители ВМС США категорически осудили публикацию фотографий и назвали подобные действия оскорблением и неуважением по отношению к сослуживцам другого пола. Министерство обороны США начало уголовное расследование в связи с инцидентом.