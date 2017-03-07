Американские морпехи делились фотографиями обнаженных женщин-военных в фейсбуке. ВМС начали расследование
Военно-морские силы США начали расследование в связи с публикацией в одной из закрытых групп в фейсбуке сотен фотографий обнаженных женщин-военнослужащих, в том числе из морской пехоты.
Фотографии были размещены в группе в фейсбуке под названием Marines United, куда могли вступить только мужчины из морской пехоты США и Великобритании. В группе было более 30 тысяч человек. Среди размещенных там фотографий были как снимки женщин-военнослужащих, на которых они обнажены, так и фотографии из социальных сетей, под которыми публиковали оскорбительные комментарии сексуального характера.
Во многих девушках участники фейсбук-группы узнавали своих знакомых по службе и оставляли комментарии с их именами, местом службы и другими личными данными. На фотографиях были как действующие военнослужащие, так и военные в запасе.
Все фотографии были собраны в одном месте, большинство из них сопровождались грубыми и оскорбительными комментариями. О ситуации в ВМС сообщил один из бывших морских пехотинцев, после чего все фотографии были удалены.
Представители ВМС США категорически осудили публикацию фотографий и назвали подобные действия оскорблением и неуважением по отношению к сослуживцам другого пола. Министерство обороны США начало уголовное расследование в связи с инцидентом.
Генерал Роберт Неллер, командующий морской пехотой, также отказался говорить о деталях дела. «Оскорблять одного из наших сослуживцев, в интернете или как-то иначе, в неподобающей манере — это ужасно и показывает полное отсутствие уважения. Я ожидаю, что любой из морских пехотинцев будет демонстрировать единство и лояльность к сослуживцам всегда, во время службы, вне службы и в интернете», — сказал он (англ. яз.).