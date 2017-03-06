В подкладке чемодана с книгами в британском комиссионном магазине нашли чертежи атомной подлодки
В комиссионном магазине в валлийском городе Портмадог обнаружили чертежи атомной подводной лодки. Документация, относящаяся к многоцелевой ракетно-торпедной подлодке «Трафальгар», была спрятана за подкладкой старого чемодана с книгами.
Лист с чертежами оказался довольно большим — около 1,8 метра в длину. Судя по всему, чертежи создавались как учебная документация для экипажа подлодки: лист такого размера мог висеть внутри корабля.
Кто принес в магазин чемодан, неизвестно. Работники магазина решили выставить чертежи на аукцион.
С необычными находками в комиссионных магазинах сталкиваются часто, но тут сотрудники сразу поняли, что имеют дело с чем-то особенным. «Кто-то заметил, что если нам позвонят и будут говорить с русским акцентом, лучше сразу положить трубку», — пошутила менеджер магазина Стелла Паркер (англ. яз.).