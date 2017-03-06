В Крыму подростки решили поиграть в футбол на школьном поле. Директор сообщила в полицию о митинге
В крымском селе Краснокаменка директор школы № 18 Марина Кудрявцева вызвала полицию, чтобы помешать подросткам провести дворовый футбольный турнир на школьном поле.
4 марта, когда подростки устроили соревнование, Кудрявцева сообщила в полицию о несанкционированном массовом мероприятии. Прибывший участковый не стал никого задерживать и, разъяснив правила проведения митингов, уехал, сообщили в региональном управлении МВД.
После этого Кудрявцева распорядилась спилить ворота на поле, поэтому 5 марта турнир доигрывали с воротами, сколоченными из досок.
Как рассказала глава феодосийского отдела образования Надежда Алексеенко, организаторы турнира никого не предупредили о проведении соревнований. «Директор, естественно, попросила показать, где медсестра и представитель полиции, поскольку это массовый сбор подростков», — объяснила она.
В ответ на это глава администрации Феодосии Станислав Крысин потребовал разобраться, почему детям запрещают играть в футбол. Он назвал ситуацию с прекращением матча недопустимой.
При этом физрук школы рассказал, что такие турниры на школьном поле, которое никак не огорожено, проводятся каждый год.
Белый флаг капитуляции спорта перед равнодушием чиновников.. Вот этот стадион в с.Краснокаменка, как видите никаких забо...Опубликовано Александром Талиповым 6 марта 2017 г.