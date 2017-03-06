В Архангельске двоих музыкантов будут судить за экстремистскую песню

В Архангельске передано в суд дело двоих музыкантов, которых обвиняют в экстремизме из-за исполнения песни на концерте. Уголовное дело было заведено по статье о возбуждении ненависти к группе лиц по признаку национальности.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что судить будут музыкантов группы «Сердитый дед» (ранее она называлась «Дорогие россияне»). В 2015 году на концерте в архангельском клубе «Колесо» они исполнили песню «Про жида», написанную в 1998 году. По итогам экспертизы в ней обнаружили «признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и возбуждения вражды».

В середине февраля в группе «Сердитый дед» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о том, что текст песни «Про жида», вероятно, будет признан экстремистским. Музыканты посоветовали своим слушателям удалить композицию.

Как сообщает управление Следственного комитета по Архангельской области, музыканты признали вину и раскаялись в содеянном.