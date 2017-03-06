В ночь на 6 марта умер литературовед Сергей Бочаров. Об этом сообщила филолог Ирина Сурат. Бочарову было 87 лет.

Бочаров прославился своими исследованиями по русской литературе XIX века, в первую очередь книгами «Роман Л.Н. Толстого „Война и мир“» (1963) и «О художественных мирах» (1985). Последняя представляет собой сборник статей разных лет о произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Платонова и других классиков. Открывается книга статьей о композиции «Дон-Кихота».

Бочаров входил в редколлегии нескольких знаменитых изданий, в том числе Академического полного собрания сочинений Пушкина, словаря «Русские писатели 1800-1917» и журнала «Вопросы литературы».