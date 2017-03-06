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Совершено покушение на куратора стройки СИЗО «Кресты-2». Следствие назвало заказчиком замглавы ленинградского УФСИН

РАПСИ
08:30, 6 марта 2017
Надежный источник

Всеволожский городской суд арестовал на два месяца замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Его подозревают в подстрекательстве покушения на сотрудника ведомства Николая Чернова.

Предполагаемый исполнитель убийства, как рассказали следователи, также арестован. Это ранее судимый Сабир Садыков. По информации 47news.ru, Садыкова называют «решальщиком» на стройке СИЗО «Кресты-2», которую курировал Чернов. Предполагается, что Садыков после задержания дал показания на Мойсеенко.

Покушение на Чернова произошло 2 марта. Нападавший восемь раз выстрелил в офицера ФСИН, но Чернов выжил. Сейчас, как отмечается, он находится в состоянии медикаментозной комы.

Почему Мойсеенко мог заказать убийство Чернова и связано ли это со строительством нового корпуса «Крестов», не сообщается.

СИЗО «Кресты-2» в Колпине строят с 2007 года. Срок сдачи объекта неоднократно откладывался, по данным «Фонтанки», в январе 2017 года его снова перенесли. Общие затраты на объект превышают 12 миллиардов рублей.

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