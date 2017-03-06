Совершено покушение на куратора стройки СИЗО «Кресты-2». Следствие назвало заказчиком замглавы ленинградского УФСИН

Всеволожский городской суд арестовал на два месяца замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Его подозревают в подстрекательстве покушения на сотрудника ведомства Николая Чернова.

Предполагаемый исполнитель убийства, как рассказали следователи, также арестован. Это ранее судимый Сабир Садыков. По информации 47news.ru, Садыкова называют «решальщиком» на стройке СИЗО «Кресты-2», которую курировал Чернов. Предполагается, что Садыков после задержания дал показания на Мойсеенко.

Покушение на Чернова произошло 2 марта. Нападавший восемь раз выстрелил в офицера ФСИН, но Чернов выжил. Сейчас, как отмечается, он находится в состоянии медикаментозной комы.

Почему Мойсеенко мог заказать убийство Чернова и связано ли это со строительством нового корпуса «Крестов», не сообщается.