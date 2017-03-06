Начался суд над экс-губернатором Сахалина Хорошавиным. Он потребовал показать «ручку за 36 миллионов», о которой отчитывался СК

В Южно-Сахалинском городском суде начался процесс по делу о взятке против бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Помимо Хорошавина подсудимыми по делу проходят бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов.

На суде Хорошавин вновь заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями, и потребовал предъявить вещественные доказательства. «Где вещественные доказательства? Где ручка за 36 млн рублей?» — поинтересовался подсудимый.

Хорошавин назвал незаконными прослушку в его рабочем кабинете и последующее возбуждение дела. Икрамов, в свою очередь, заявил, что доказательствами в деле служат только фотографии.

Ручка, о которой напомнил Хорошавин, упоминалась в одном из первых пресс-релизов Следственного комитета. «Помимо этого в ходе этих обысков также было изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых обычная пишущая ручка стоимостью 36 миллионов рублей», — заявлял глава пресс-службы СК Владимир Маркин. Позднее ведомство сообщало только о коллекции из 195 дорогих часов.