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Лицензию на добычу на шельфе Крыма получила малоизвестная компания без активов

Коммерсант
06:33, 6 марта 2017
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Лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма получила частная компания «Новые проекты», малоизвестная в отрасли, пишет «Коммерсант».

Распоряжение о выдаче лицензии «Новым проектам» на участок Глубокая, как выяснило издание, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в июне 2016 года. Лицензия выдана на срок в 30 лет.

По данным Росстата, пишет «Коммерсант», бухгалтерский баланс «Новых проектов» на конец 2015 года был пустым, у компании не было никаких активов, кроме 60 тысяч рублей уставного капитала, дебиторской или кредиторской задолженности, отсутствовало движение средств по счетам. Более поздняя информация о компании отсутствует.

«Новые проекты» владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, но тогда это была украинская компания, принадлежащая киевской «Фосизонс Трейд». После присоединения Крыма к РФ компания сменила владельца.

В настоящий момент, по данным картотеки, 99 процентами компании владеет АО «Главнефтесервис», принадлежащая Антону Дорноступу. «Новые проекты» зарегистрированы в Москве по одному адресу с компанией «Русвелл», гендиректором которой является Дорноступ. «Русвеллом» в свою очередь через АО «Инвестиционная нефтесервисная компания» владеет Петр Пак, сын экс-главы Роснедр Валерия Пака.

Два собеседника «Ъ» в правительстве утверждают, что бенефициаром «Новых проектов» является украинский бизнесмен Сергей Курченко, проживающий в Москве после смены власти на Украине. Но собеседник «Ъ», близкий к «Новым проектам», это отрицает.

Коммерсант
На шельфе Крыма, который РФ считает своим, вести работу формально разрешено только госкомпаниям. Исключение сделано для действовавших до 2014 года лицензий, переоформить которые компании могли до октября 2015 года в упрощенном порядке.
После присоединения Крыма к РФ Евросоюз, США и присоединившиеся к ним страны ввели санкции, запрещающие находящимся в их юрисдикции компаниями заниматься бизнесом на полуострове. Из-за санкций многие крупные компании, в том числе работающие в сфере добычи нефти и газа, свернули проекты на полуострове.
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