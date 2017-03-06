Лицензию на добычу на шельфе Крыма получила малоизвестная компания без активов

Лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма получила частная компания «Новые проекты», малоизвестная в отрасли, пишет «Коммерсант».

Распоряжение о выдаче лицензии «Новым проектам» на участок Глубокая, как выяснило издание, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в июне 2016 года. Лицензия выдана на срок в 30 лет.

По данным Росстата, пишет «Коммерсант», бухгалтерский баланс «Новых проектов» на конец 2015 года был пустым, у компании не было никаких активов, кроме 60 тысяч рублей уставного капитала, дебиторской или кредиторской задолженности, отсутствовало движение средств по счетам. Более поздняя информация о компании отсутствует.

«Новые проекты» владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, но тогда это была украинская компания, принадлежащая киевской «Фосизонс Трейд». После присоединения Крыма к РФ компания сменила владельца.

В настоящий момент, по данным картотеки, 99 процентами компании владеет АО «Главнефтесервис», принадлежащая Антону Дорноступу. «Новые проекты» зарегистрированы в Москве по одному адресу с компанией «Русвелл», гендиректором которой является Дорноступ. «Русвеллом» в свою очередь через АО «Инвестиционная нефтесервисная компания» владеет Петр Пак, сын экс-главы Роснедр Валерия Пака.