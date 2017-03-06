General Motors продал Opel за 2,2 миллиарда евро

Американский автоконцерн General Motors договорился о продаже бренда и подразделения Opel французской PSA Group, выпускающей Peugeot и Citroen.

Сумма сделки, как было объявлено утром 6 марта, составит 2,2 миллиарда евро (2,33 миллиарда долларов).

По условиям сделки GM за 1,3 миллиарда долларов передаст PSA контроль над Opel. Еще за 900 миллионов евро американский автоконцерн продаст совместному предприятию PSA и BNP Paribas финансовые подразделения GM в Европе.

PSA, в рамках сделки, также получит бренд и производственные мощности Vauxhall — под этим брендом Opel производится и продается в Великобритании.

Покупка Opel, отмечает AP, позволит PSA Group стать вторым крупнейшим автопроизводителем в Европе.