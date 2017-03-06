General Motors продал Opel за 2,2 миллиарда евро
Американский автоконцерн General Motors договорился о продаже бренда и подразделения Opel французской PSA Group, выпускающей Peugeot и Citroen.
Сумма сделки, как было объявлено утром 6 марта, составит 2,2 миллиарда евро (2,33 миллиарда долларов).
По условиям сделки GM за 1,3 миллиарда долларов передаст PSA контроль над Opel. Еще за 900 миллионов евро американский автоконцерн продаст совместному предприятию PSA и BNP Paribas финансовые подразделения GM в Европе.
PSA, в рамках сделки, также получит бренд и производственные мощности Vauxhall — под этим брендом Opel производится и продается в Великобритании.
Покупка Opel, отмечает AP, позволит PSA Group стать вторым крупнейшим автопроизводителем в Европе.
В 2009 году General Motors рассматривал возможность продажи Opel концерну, в который входили российский Сбербанк и канадская Magna. Сделка в итоге не состоялась, после нескольких месяцев переговоров GM объявил, что не заинтересован в продаже Opel. По неофициальным данным, GM не устроило, что российские автопроизводители могли получить контроль над техническими разработками Opel и использовать их в своей продукции.
В 2015 году General Motors объявил об уходе с российского рынка бренда Opel, а также большей части моделей бренда Chevrolet. Завод по сборке автомобилей концерна в Петербурге был законсервирован, его сотрудники уволены с выплатой компенсаций. Послепродажное обслуживание Opel и Chevrolet в России производитель сохранил.