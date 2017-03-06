Бывший заместитель командующего Внутренними войсками арестован за взятку

В Москве арестован бывший заместитель командующего Внутренними войсками, генерал-лейтенант Вячеслав Варчук. Его подозревают в получении взятки.

Внутренние войска в ходе реформы были преобразованы в Росгвардию. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил: «Генерал Варчук не был переведен из внутренних войск в Росгвардию не просто так. Его арест — закономерный итог имевшихся подозрений».

Варчук возглавлял финансовое управление Внутренних войск. По делу также проходит его бывший заместитель, полковник Александр Костин.

Газета «Коммерсант» сообщала, что Костина обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. За эти деньги он якобы обещал помочь с выделением 250 миллионов управлению связи Внутренних войск.

В материалах дела говорится, что взятку передавал некий Александр Гостев. Он проходит по делу свидетелем. По данным следствия, Костин получил деньги частями в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года.

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